El Parque de la Convivencia desplazó a “La U” para las juntadas nocturnas y hubo controles

Los grupos que se juntaban en el parque lineal ahora van al Parque de la Convivencia, generan ruidos molestos, estacionan donde no se debe, paran en doble fila

Las personas que cada noche se reunían en el parque lineal Carlos Rivadulla, conocido como “La U” comenzaron a encontrarse en el Parque de la Convivencia, el espacio verde que construyó el municipio y que, durante el día, le da cobijo a niños y familias.

En muchos casos, se generan ruidos molestos por la música y por los vehículos, principalmente motos. Si bien las quejas son principalmente del barrio Suyai, también hubo del barrio Soufal. Los reclamos llegaron al municipio.

El secretario de Seguridad, Ramón Lecaro, explicó que la primera medida que se tomó fue realizar controles nocturnos sorpresivos, con personal de Tránsito y colaboración de la policía provincial.

Lecaro explicó que los grupos que se juntaban en el parque lineal ahora van al Parque de la Convivencia, generan ruidos molestos, estacionan donde no se debe, paran en doble fila. “Estamos trabajando en encauzar estos problemas, porque el Parque de la Convivencia tiene otro fin, que es darle un espacio a la familia para que disfrute”, dijo el secretario.

Realizaron operativo

El viernes por la madrugada hubo un operativo de control desde la medianoche hasta las 4 de la madrugada. Se hizo en el Parque de la Convivencia, en el Parque Rivadulla y en el barrio Uno, en la zona del Mirador.

Intervinieron catorce empleados municipales, dos vehículos oficiales, dieciseis policías, seis motos y seis vehículos de la fuerza.

“En el operativo se pudo controlar a 90 vehículos y motos, se secuestraron 3 motos sin documentación, se labraron12 infracciones de tránsito, no hubo alcoholemias positivas”, dijo Lecaro y agregó que “se realizó de manera sorpresiva como parte de las medidas que estamos implementando por los inconvenientes con motociclistas que en la madrugada transitan a alta velocidad, con caños de escape libre, en los tres sectores”.