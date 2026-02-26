Presentaron una capacitación gratuita en coctelería

El trayecto tendrá una duración de doce encuentros y combinará instancias teóricas y prácticas.

Este miércoles se realizó la presentación oficial de la Capacitación Gratuita en Coctelería, una propuesta formativa orientada a jóvenes y adultos que buscan una rápida salida laboral en el sector gastronómico y de eventos.

La formación, titulada “El Arte del Cóctel”, comenzará el 3 de marzo a las 17:00 horas y se dictará en el Salón de la Mutual Policial. El trayecto tendrá una duración de doce encuentros y combinará instancias teóricas y prácticas, con el objetivo de brindar herramientas concretas para la inserción laboral.

La iniciativa es impulsada por la secretaría de la Mujer y la Diversidad y estará a cargo de Gustavo Salem, referente de la institución Coctel Neuquén, quien cuenta con 19 años de experiencia en el rubro.

Según se informó durante la presentación, la capacitación abordará contenidos vinculados al desempeño profesional en bares, boliches y eventos, y al finalizar se entregará un certificado habilitante, válido para trabajar tanto en el país como en el exterior.

Inscripciones

Las personas interesadas pueden inscribirse de manera presencial en la Secretaría de la Mujer y la Diversidad, en el horario de 08 a 12, o realizar consultas al 299 6296579.

Desde la organización advirtieron que los cupos son limitados.