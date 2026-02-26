Plaza Huincul pagará las ayudas correspondientes al mes de febrero

En el SUM municipal del barrio Otaño

La secretaría de Hacienda y Administración de la Municipalidad de Plaza Huincul informó que el viernes 27 de febrero, en el horario de 9:30 a 13:30, se llevará adelante el pago de ayudas correspondientes al mes de febrero.

Según se detalló oficialmente, el operativo de pago se realizará en el Salón Municipal de Usos Múltiples, ubicado en Avenida Castagnous 184, en el barrio Otaño.

Desde el área municipal se indicó que el pago está destinado a las personas beneficiarias de las ayudas vigentes y se recomendó concurrir dentro del horario establecido para facilitar la organización y la atención.