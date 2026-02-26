Habrá corte programado de energía eléctrica en Cutral Co

Debido a tareas de instalación y vinculación.

Copelco informó que este viernes 27 de febrero se realizará una suspensión provisoria programada del servicio eléctrico en la ciudad de Cutral Co, debido a tareas de instalación y vinculación.

Según el comunicado oficial, el corte se extenderá desde las 08:00 hasta las 13:00 horas y afectará en su totalidad a los siguientes sectores:

Fili del Sur y Norte

Colonia 21 de Septiembre

Villa El Puestero

Desde la cooperativa indicaron que la interrupción también alcanzará a usuarios singulares y al bombeo municipal, y recomendaron a los vecinos tomar los recaudos necesarios para evitar inconvenientes durante el lapso previsto.