El CPEM 51 centralizará su comunicación institucional en un blog oficial

La conducción del CPEM 51 informó que, a partir del 2 de marzo, el único canal oficial de difusión de información institucional será su blog.
Según el comunicado dirigido a estudiantes y tutores, el establecimiento dejará de utilizar su página de Facebook, que ya no estará activa, y concentrará todas las novedades, avisos y comunicaciones en el sitio web: https://cpem-51.blogspot.com/
Desde el Equipo de Gobierno y Conducción Escolar señalaron que la medida busca ordenar y unificar los canales de información oficial de la institución, de cara al inicio del ciclo lectivo.