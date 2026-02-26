Comenzó la implementación del sistema TPIP en Cutral Co

Los servicios que hasta el momento operaban como taxis y remises quedan unificados bajo una única denominación y modalidad de prestación.

Este jueves comenzó en la terminal de Cutral Co la implementación del sistema TPIP (Transporte Público Individual de Pasajeros), con la colocación de los nuevos logos identificatorios en las unidades habilitadas. A partir de esta medida, los servicios que hasta el momento operaban como taxis y remises quedan unificados bajo una única denominación y modalidad de prestación.

El sistema TPIP está conformado por 137 unidades habilitadas y se enmarca en la Ordenanza Nº 2954/2025, aprobada en septiembre del año pasado por el Concejo Deliberante de Cutral Co, que dispuso la integración de ambos servicios en una figura regulada única.

La directora de Transporte, Jesica Narambuena, estuvo presente durante el inicio de las tareas y detalló el cronograma de implementación por bases. Según explicó, este jueves se comenzó con la base Cutral Co; durante la tarde se avanzará con Libres, mientras que mañana por la mañana se continuará con La Cumbre, Full Time y Avenida.

Asimismo, Narambuena precisó que cada vehículo contará con un “sombrerito” distintivo colocado en el techo, cuyo color permitirá identificar la base a la que pertenece la unidad. El esquema de colores establecido es el siguiente: celeste para Avenida, amarillo para Cutral Co, blanco para Libres, naranja para La Cumbre y verde para Full Time.

Desde el área de Transporte indicaron que la implementación del TPIP tiene como objetivo ordenar el servicio, facilitar la identificación de las unidades y mejorar las condiciones de seguridad y control del transporte público individual de pasajeros en la ciudad.