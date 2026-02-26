Abren inscripciones para un curso gratuito de soldadura básica en Plaza Huincul

Comienza en marzo

El Centro de Formación Profesional N°4 anunció la apertura de inscripciones para el curso gratuito de soldador básico, una propuesta destinada a personas que deseen iniciarse en el oficio, sin necesidad de contar con conocimientos previos.

El curso se dictará bajo modalidad presencial, de lunes a viernes, en el horario de 14:00 a 17:30, en la sede del CFP N°4, ubicada en Azucena Maizani, barrio Central Plaza Huincul, en el edificio de los antiguos talleres de la EPET N°10.

Según se informó, el inicio de clases está previsto para el 2 de marzo, mientras que la finalización será el 31 de mayo. Para inscribirse, las personas interesadas deberán presentar fotocopia de DNI, acta de nacimiento y certificado de finalización de estudios primarios.

Para más información o consultas, se puede concurrir personalmente al establecimiento en el horario de 13:30 a 17:30.