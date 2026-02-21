Este es el pronóstico para hoy en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se informó que será una jornada con cielo cubierto.
La temperatura máxima para hoy será de 30° Centígrados y la mínima de 8°. El viento se presentará del este a 24 kilómetros con ráfagas de la misma velocidad. Hacia la noche rotará del noreste a 28 kilómetros con ráfagas de 43 kilómetros por hora.
El cielo estará cubierto en el día y para la noche se presentará mayormente nublado.
Para el domingo, la temperatura máxima está prevista en 29° Centígrados y la mínima de 17°.