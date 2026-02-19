UFLO y CENOVA lanzan becas para la formación de profesionales en la industria Oil & Gas

La iniciativa contempla beneficios de hasta el 50% de descuento.

En un contexto de crecimiento sostenido de la actividad hidrocarburífera en Neuquén y la región, UFLO Universidad anunció el lanzamiento de un programa de becas de hasta el 50% destinado a fortalecer la formación técnica de futuros profesionales del sector energético.

La industria Oil & Gas atraviesa una etapa de expansión estructural que consolida a Neuquén como uno de los principales polos energéticos del país. El aumento de las inversiones, la intensificación de la actividad productiva y la creciente complejidad de los procesos operativos generan una demanda sostenida de perfiles técnicos calificados, con formación específica y capacidad de adaptación a entornos de alta exigencia.

En este escenario, UFLO presentó el Programa de Becas Impulso Energético 2026, orientado a personas interesadas en iniciar su formación en CENOVA. La iniciativa contempla beneficios de hasta el 50% de descuento, sujetos a disponibilidad, para cursar certificaciones vinculadas a la industria energética.

La propuesta se inscribe dentro de la política de Responsabilidad Social Universitaria de UFLO y responde a una estrategia institucional que busca acompañar el desarrollo del sector energético mediante la formación de capital humano local, contribuyendo al fortalecimiento del entramado productivo regional.

Formación técnica para un sector en expansión

El crecimiento del sector hidrocarburífero no solo implica mayor actividad en campo, sino también una progresiva profesionalización de los equipos técnicos. En este marco, la capacitación específica y la actualización permanente se vuelven factores clave para la inserción y el desarrollo laboral.

CENOVA ofrece certificaciones técnicas con un enfoque aplicado, alineadas a las dinámicas reales de operación, seguridad y producción de la industria. Las propuestas formativas incluyen las certificaciones de Operador/a de Campo, Operador/a de Planta y Operador/a de Fractura Hidráulica, orientadas a preparar profesionales con competencias acordes a las demandas actuales del sector.

Educación y desarrollo regional

Desde UFLO Universidad se destaca que el crecimiento de la industria energética representa una oportunidad estratégica para la región, cuya sostenibilidad depende de la formación de talento local con sólidos estándares técnicos y compromiso profesional. La articulación con CENOVA busca consolidar un vínculo entre universidad, industria y estudiantes, promoviendo trayectorias laborales en un sector clave para el desarrollo económico de Neuquén.

Condiciones del programa

Para acceder y mantener el beneficio, los postulantes deberán presentar la documentación académica correspondiente —DNI y título secundario o constancia en trámite—, completar el proceso de inscripción y cumplir con las condiciones de regularidad académica y los compromisos administrativos establecidos por la institución. La continuidad de la beca estará sujeta al cumplimiento de los criterios de desempeño definidos por el programa.

El Programa Impulso Energético 2026 se presenta así como una apuesta concreta a la profesionalización del sector Oil & Gas y al fortalecimiento del capital humano regional.

Más información y consultas: WhatsApp +54 9 2994 29-3118