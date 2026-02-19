Rincón de los Sauces: murió un trabajador petrolero en un yacimiento

Tras sufrir un paro cardíaco mientras se encontraba desempeñando sus funciones

Un trabajador petrolero falleció este jueves 19 de febrero, cerca del mediodía, tras sufrir un paro cardíaco mientras se encontraba desempeñando sus funciones en un yacimiento ubicado en cercanías de Rincón de los Sauces.

De acuerdo con las primeras informaciones, el operario se descompensó de manera repentina durante el desarrollo de tareas habituales. Sus compañeros dieron aviso inmediato y se activaron los protocolos de emergencia, iniciándose maniobras de asistencia en el lugar. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, no fue posible reanimarlo.