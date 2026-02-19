Recategorizan doce escuelas rurales, entre ellas, la escuela 269 de Filli Dei

Se permitirá fortalecer la gestión institucional mediante la creación de cargos de secretaría.

Doce escuelas primarias rurales de la provincia fueron recategorizadas de tercera a segunda categoría, una decisión que permitirá fortalecer la gestión institucional mediante la creación de cargos de secretaría. Entre los establecimientos beneficiados se encuentra la escuela primaria de Jornada Extendida N.º 269 de Filli Dei, ubicada en el ejido rural de Cutral Co.

La medida alcanza a instituciones que dependen de la dirección General de Educación Rural y rige a partir de este ciclo lectivo. El cambio de categoría implica una mejora en la organización administrativa y permite que los equipos directivos concentren mayores esfuerzos en el acompañamiento pedagógico de las infancias y en el vínculo con las familias y la comunidad.

En el caso de la escuela N.º 269 de Filli Dei, la incorporación del cargo de secretaría representa un avance clave para ordenar y agilizar tareas como inscripciones, legajos, comunicaciones oficiales y seguimiento de plazos administrativos. En un contexto rural, donde la escuela cumple un rol central en la vida comunitaria, esta mejora impacta de manera directa en la calidad de la atención educativa.

Escuelas incluidas en la recategorización

Del total de establecimientos alcanzados, nueve corresponden al período marzo–diciembre:

Escuela Primaria de Jornada Completa N.º 243 – Sauzal Bonito

Escuela Primaria de Jornada Completa N.º 77 – El Alamito

Escuela Primaria de Jornada Completa N.º 117 – Paraje Meliquina

Escuela Primaria de Jornada Completa N.º 149 – Huaraco

Escuela Primaria de Jornada Completa N.º 261 – Moquehue

Escuela Albergue N.º 144 – Aguada San Roque

Escuela Albergue N.º 264 – Los Chihuidos

Escuela Primaria de Jornada Extendida N.º 129 – El Sauce

Escuela Primaria de Jornada Extendida N.º 269 – Filli Dei (Cutral Co)

En tanto, tres instituciones de período septiembre–mayo, todas de jornada completa, también fueron recategorizadas:

Escuela Primaria N.º 252 – Paraje Paimún

Escuela Primaria N.º 278 – Poi Pucón

Escuela Albergue N.º 51 – Pilo Lil

La recategorización constituye un paso importante en el fortalecimiento de la educación rural, al reconocer las particularidades territoriales y dotar a las escuelas de herramientas que mejoran la gestión diaria.