Habrá corte programado de energía eléctrica en Cutral Co

Copelco informó que este viernes 20 de febrero, se llevará a cabo una suspensión provisoria programada del servicio eléctrico en la ciudad de Cutral Co, debido a tareas de instalación de estructura en línea de media tensión.
Según se detalló, el corte se extenderá de 08:00 a 10:00 horas y afectará a los siguientes sectores en su totalidad:
- Fili Dei Sur y Norte
- Colonia 21 de Septiembre
- Villa El Puestero
Además, se indicó que entre los usuarios singulares alcanzados por la interrupción del servicio se encuentra el bombeo municipal.
Desde la cooperativa solicitaron a los vecinos y vecinas tomar los recaudos necesarios para evitar inconvenientes durante el período de suspensión. Asimismo, aclararon que los trabajos están sujetos a las condiciones climáticas, por lo que el cronograma podría modificarse en caso de ser necesario.