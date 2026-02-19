Habrá corte programado de energía eléctrica en Cutral Co

Para mañana viernes 20

Copelco informó que este viernes 20 de febrero, se llevará a cabo una suspensión provisoria programada del servicio eléctrico en la ciudad de Cutral Co, debido a tareas de instalación de estructura en línea de media tensión.

Según se detalló, el corte se extenderá de 08:00 a 10:00 horas y afectará a los siguientes sectores en su totalidad:

Fili Dei Sur y Norte

Colonia 21 de Septiembre

Villa El Puestero

Además, se indicó que entre los usuarios singulares alcanzados por la interrupción del servicio se encuentra el bombeo municipal.

Desde la cooperativa solicitaron a los vecinos y vecinas tomar los recaudos necesarios para evitar inconvenientes durante el período de suspensión. Asimismo, aclararon que los trabajos están sujetos a las condiciones climáticas, por lo que el cronograma podría modificarse en caso de ser necesario.