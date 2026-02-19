El Ballet Folklórico Municipal arrancó el año con nuevo elenco

La primera presentación del año será el 19 de abril, con el reestreno de la obra “El Sueño de la Semilla”.

En el Centro Cultural José H. Rioseco se llevó adelante un nuevo ensayo del Ballet Folklórico Municipal de Cutral Co, que inicia el 2026 con un elenco renovado y grandes expectativas de cara a la nueva temporada artística.

La primera presentación del año será el 19 de abril, con el reestreno de la obra “El Sueño de la Semilla”. El elenco estable quedó conformado por 18 jóvenes bailarines, distribuidos equitativamente en 9 bailarinas y 9 bailarines, consolidando un grupo diverso y dinámico.

Durante la jornada de ensayo, los nuevos integrantes manifestaron su entusiasmo por sumarse al ballet y destacaron las expectativas positivas para el año que comienza, marcado por el compromiso, la formación y el crecimiento artístico colectivo.

En relación a este proceso de recambio, el director del ballet, Emmanuel “Rulo” Hernández, señaló:

“Nos entusiasma que haya nuevos integrantes porque son chicos que vienen formados de otras agrupaciones y traen sus propios lenguajes corporales. El ballet se va nutriendo de todos; este recambio es vital para seguir creciendo”.

Con energía renovada y una propuesta artística consolidada, el Ballet Folklórico Municipal de Cutral Co se prepara para un año cargado de presentaciones.