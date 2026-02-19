Demoran a un joven de 21 años y secuestran un arma en el barrio Progreso de Cutral Co

Se hizo un allanamiento este jueves por la tarde en una vivienda del barrio Progreso, por la investigación de un caso de amenazas calificadas.
Tras la denuncia, la policía de la comisaría 14 y del Comando Radioeléctrico ingresaron a la vivienda y encontraron un arma de fuego cargada. Es una pistola calibre 22, con cargador y ocho cartuchos completos. Además había una importante cantidad de municiones.
La policía informó que se demoró a un joven de 21 años, quien fue trasladado a sede policial para continuar con las diligencias correspondientes, conforme a lo dispuesto por la autoridad judicial competente.