Cutral Co: la Peña de Boca impulsa una colecta solidaria de útiles escolares

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse para coordinar la entrega de donaciones.

La Peña de Boca lanzó una campaña solidaria de recolección de útiles escolares destinada a acompañar a niñas y niños que más lo necesitan de cara al inicio del ciclo lectivo. La iniciativa busca reunir materiales básicos para garantizar mejores condiciones de aprendizaje y aliviar el impacto económico que enfrentan muchas familias.

Bajo el lema “Útiles escolares para los chicos que más necesitan”, la colecta recibe donaciones de mochilas, carpetas, cartucheras, lápices, hojas, fibras, cuadernos y todo tipo de elementos escolares en buen estado.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse para coordinar la entrega de donaciones a los teléfonos 299 4105258 y 299 6570107. La campaña permanece abierta y se invita a vecinos, instituciones y comercios a sumarse con su contribución.