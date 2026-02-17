Zapala será sede del campeonato nacional e internacional de Asadores

La ciudad de Zapala volverá a convertirse en el epicentro del fuego y la tradición con una nueva edición del Campeonato Nacional e Internacional de Asadores, que se desarrollará los días 6, 7 y 8 de marzo en el Paseo La Estación.

Durante tres jornadas, asadores de distintos puntos del país y representantes internacionales llegarán a la ciudad para demostrar su técnica, creatividad y pasión por una de las tradiciones más representativas de la cultura argentina. El evento, que ya se encuentra consolidado en el calendario local y nacional, espera una importante concurrencia de vecinos, vecinas y visitantes de toda la región.

Como en ediciones anteriores, el campeonato contará con el acompañamiento del programa Zapala Emprende, que ofrecerá un espacio destinado a emprendedores y emprendedoras locales para la exhibición y comercialización de sus productos, contribuyendo al fortalecimiento de la economía local. La propuesta se completará con espectáculos en vivo y una variada oferta gastronómica mediante food trucks, conformando un paseo pensado para toda la familia.

La principal novedad de esta edición será la incorporación de “Asadores Kids”, una iniciativa que busca incluir a los más pequeños en la competencia, promoviendo el aprendizaje y la transmisión de tradiciones desde temprana edad.

Desde el Municipio informaron que en los próximos días se darán a conocer, a través de los canales oficiales, los detalles vinculados a las inscripciones para participar del Campeonato.