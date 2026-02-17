Se reactivó el acueducto del Lago Barreales y comienza la normalización del servicio

Infraestructura clave que aporta cerca del 30% del agua potable a las ciudades de Cutral Co y Plaza Huincul.

Luego de cinco días de trabajo intensivo y coordinado, el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) logró poner nuevamente en funcionamiento el acueducto del Lago Barreales, infraestructura clave que aporta cerca del 30% del agua potable a las ciudades de Cutral Co y Plaza Huincul.

La reactivación fue posible gracias a la implementación de un plan operativo alternativo, desarrollado de manera articulada entre el EPAS, el EPEN, los municipios de Cutral Co y Plaza Huincul, empresas especializadas del rubro eléctrico y compañías operadoras del sector petrolero, que aportaron equipamiento de gran porte para resolver una situación técnica compleja en un contexto de alta demanda.

Desde el martes 17 de febrero, el sistema provisorio permite inyectar nuevamente agua desde Barreales, mientras continúan los trabajos de reparación del variador de frecuencia dañado en una bomba de la Estación Elevadora N°2. Con esta maniobra, ambos acueductos —el del río Neuquén y el del Lago Barreales— volvieron a operar en conjunto, lo que permitió iniciar la recuperación del suministro normal en ambas localidades.

Las tareas incluyeron jornadas de más de 16 horas de trabajo continuo, el montaje de una motobomba provisoria y derivaciones sobre la cañería principal del acueducto. El equipamiento fue trasladado desde Rincón de los Sauces e instalado entre la cisterna que recibe agua desde la Estación 1, ubicada en el lago, y la Estación Elevadora N°2, que impulsa el caudal hacia las ciudades de la comarca.

Uno de los mayores desafíos técnicos fue la realización de acoples especiales, ya que el sistema opera con presiones cercanas a los 17 kilos, lo que requirió la utilización de uniones de acero de alta resistencia. Esta intervención permitió sortear la bomba fuera de servicio, conectando de forma directa la succión de las bombas del lago con la cañería de impulsión.

En paralelo, una cuadrilla técnica continúa trabajando en la reparación del variador de frecuencia averiado, componente esencial para regular el caudal bombeado. El daño se produjo a raíz de una sobrecarga de tensión eléctrica. Hasta el momento, se avanzó en el recambio de plaquetas y otros componentes, y se continúa con la localización precisa de la falla, que estaría en una de las celdas del sistema.

El acueducto del Lago Barreales fue inaugurado en octubre de 2014 y cuenta con equipamiento de alta complejidad, sin repuestos disponibles en el país. A lo largo de los años, solo se realizaron ampliaciones parciales tanto del acueducto como de la planta potabilizadora, financiadas por autoridades locales.

Desde el EPAS destacaron que este operativo refleja el modelo de gestión provincial, basado en la articulación entre empresas públicas, municipios, gobierno provincial y el sector privado, para garantizar la continuidad de un servicio esencial. Asimismo, remarcaron el trabajo conjunto con los municipios, que comenzaron a asumir parte de los costos del servicio y realizaron aportes para fortalecer el sistema Buena Esperanza, que abastece el 70% del consumo de agua potable de la comarca.