Qué dice el pronóstico para este martes en Cutral Co y Plaza Huincul

Se anuncias ráfagas de viento más intensas durante el día.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se informó que la jornada tendrá un pronóstico inestable durante el día.

La temperatura máxima indicada es de 28° Centígrados y la mínima de 8°. En cuanto al viento se presentará del oeste a 43 kilómetros con ráfagas de 60 kilómetros a lo largo del día. Para la noche, rotará al sudoeste y se mantendrá en 48 kilómetros con ráfagas de la misma intensidad.

Además se indica inestabilidad durante el día y para la noche, estará parcialmente nublado.