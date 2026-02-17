Qué dice el pronóstico para este martes en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se informó que la jornada tendrá un pronóstico inestable durante el día.
La temperatura máxima indicada es de 28° Centígrados y la mínima de 8°. En cuanto al viento se presentará del oeste a 43 kilómetros con ráfagas de 60 kilómetros a lo largo del día. Para la noche, rotará al sudoeste y se mantendrá en 48 kilómetros con ráfagas de la misma intensidad.
Además se indica inestabilidad durante el día y para la noche, estará parcialmente nublado.