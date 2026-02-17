Neuquén registró más de 30 mil turistas

Con un impacto económico superior a $25 mil millones en el fin de semana largo

Más de 30.000 turistas recorrieron la provincia de Neuquén durante el fin de semana largo de Carnaval 2026, con un promedio de ocupación que superó el 80% y un impacto económico estimado por encima de los 25.000 millones de pesos, según datos preliminares difundidos por el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales.

El balance fue altamente positivo en todo el territorio provincial, con múltiples destinos a plena ocupación y una agenda diversa de fiestas populares, eventos culturales y competencias deportivas que impulsaron el movimiento turístico y el consumo en las economías regionales.

De acuerdo a los relevamientos oficiales, la ocupación promedio creció un 6% interanual en comparación con el Carnaval 2025. La estadía promedio fue de tres noches, con un gasto diario estimado por turista de 270.000 pesos.

La región cordillerana concentró los niveles más altos de ocupación, con localidades como Villa Pehuenia–Moquehue, Villa Traful, Junín de los Andes y Caviahue–Copahue con ocupación plena. También se registraron altos porcentajes en Aluminé (90%), Villa La Angostura (87%) y San Martín de los Andes (85%). En tanto, Neuquén capital alcanzó un 60% de ocupación y el norte neuquino promedió el 70%, impulsado por celebraciones tradicionales.

Las fiestas populares y los eventos deportivos fueron un factor clave para el movimiento turístico, fortaleciendo la identidad cultural y generando actividad en los sectores de hotelería, gastronomía, comercio y servicios. La combinación de naturaleza, cultura y deporte volvió a posicionar a Neuquén entre los destinos más elegidos del país durante el fin de semana largo.