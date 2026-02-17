La comisión vecinal del barrio Centro Norte de Cutral Co reclama obras en su sede

El edificio presenta filtraciones de agua que obligan a suspender clases y actividades comunitarias cada vez que llueve.

La comisión vecinal del barrio Centro Norte de Cutral Co manifestó su preocupación por el estado de deterioro de la sede barrial y denunció falta de respuestas por parte del Ejecutivo municipal.

Según señalaron desde la comisión, el edificio presenta filtraciones de agua que obligan a suspender clases y actividades comunitarias cada vez que llueve. En particular, advirtieron que una gotera ubicada en el sector del baño provoca que el agua caiga directamente sobre el toma de luz y el foco, lo que representa un riesgo eléctrico para quienes concurren al lugar.

Desde la entidad vecinal indicaron que, a pesar de haber realizado reiterados reclamos, no se han concretado trabajos de mantenimiento ni mejoras en la sede. “Mientras otras sedes barriales fueron embellecidas y refaccionadas, la nuestra no recibió ninguna intervención”, expresaron.