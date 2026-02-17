Detienen a un hombre en la ruta 7, que era buscado por la justicia de Tartagal

El hombre fue interceptado por una patrulla de la comisaría 10 de Añelo, cuando caminaba a la vera de la ruta.
Cuando vio el patrullero, intentó huir pero fue aprehendido en el campo, a pocos metros y se constató que debía rendir cuentas ante la justicia de la provincia de Salta, en el norte del país.
El operativo se realizó en el kilómetro 89 de la ruta provincial 7. Tras la correcta identificación y verificación de antecedentes en el sistema judicial, se confirmó que pesaba sobre el mismo un pedido de captura vigente emitido por la justicia de Tartagal.
El demorado fue trasladado preventivamente al hospital local para control médico y posteriormente alojado en sede policial, quedando a disposición del Juzgado de Garantías N° 1 de Tartagal.