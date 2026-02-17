Cutral Co: hay tiempo hasta el próximo viernes 20 para inscribirse en las UAF y CDI

La secretaría de Desarrollo Social recordó que hay tiempo hasta el próximo viernes 20 de febrero para realizar las inscripciones en las Unidades de Atención Familiar (UAF) y el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de la ciudad.
El trámite se realiza de manera presencial, en el horario de 9 a 11 horas, en cada una de las instituciones correspondientes, y se encuentra sujeto a la disponibilidad de vacantes.
Las instituciones donde aún es posible inscribirse son:
- UAF Bambi, ubicada en C. H. Rodríguez, entre Zapala y 13 de Diciembre, barrio Aeroparque.
- UAF Rayito de Sol, en Mosconi y 22 de Octubre, barrio Nehuen Che.
- UAF Mimitos, en Tucumán y Zapala, barrio Pampa.
- UAF Estrellita, en Neuquén y Mitre, barrio Progreso.
- CDI Arcoíris, ubicado en Juan José Castelli, entre Sergio Valenzuela y Esther Kraitman, barrio Brentana.
Desde el área se informó que, para completar la inscripción, es necesario presentar fotocopia del DNI del padre, madre o tutor y fotocopia del DNI del niño o niña.
Finalmente, se recomienda a las familias interesadas acercarse antes del vencimiento del plazo, ya que las vacantes son limitadas y la inscripción cierra el viernes 20 de febrero.