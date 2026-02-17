Cutral Co: convocan a un encuentro de adiestramiento canino

Además, habrá una charla abierta al público que se extenderá durante dos horas.

Se trata del Encuentro K9 y que congregará a quienes se desempeñan o quieren hacer el adiestramiento canino.

Desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de Cutral Co se informó que el entrenamiento de los perros K9 es la base del éxito en operaciones críticas.

Esto permite transformar sus instintos naturales en herramientas de precisión para salvar vidas. “Un buen adiestramiento no solo perfecciona su olfato, sino que garantiza su seguridad y efectividad en entornos donde la tecnología suele fallar”, se informó.

Será el 21 y 22 de febrero y con la modalidad teórico práctica de adiestramiento. Este encuentro K9 contará con los instructores Lucas Grego (KSAR Argentina) y Horacio Ávila. Los cupos serán limitados para los binomios; habrá bajo costo; alojamiento incluido y grandes áreas de cobertura.

Se indicó que habrá una charla de dos horas al público en general sobre la conducta canina, sin costo y con previa reserva.

Para quienes se quieran sumar, se podrán hacer consultas al teléfono fijo 4961413 y para las reservas se pueden hacer al WhatsApp 2994662318.