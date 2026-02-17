Copelco difundió recomendaciones para proteger electrodomésticos ante cortes de luz

Advirtieron que el incumplimiento de estas medidas puede afectar el derecho a reclamos por daños eléctricos.

La cooperativa recordó a los usuarios una serie de medidas para evitar daños en electrodomésticos y equipos electrónicos frente a cortes y restablecimientos del servicio eléctrico.

Entre las principales recomendaciones, se destaca desenchufar los equipos ante un corte de luz y esperar entre 5 y 10 minutos antes de volver a conectarlos, a fin de prevenir daños por picos de tensión. También se aconseja utilizar estabilizadores de voltaje, protectores contra sobretensión o sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS).

Además, se sugiere evitar el uso de alargues y triples, desconectar la antena del televisor durante tormentas eléctricas y verificar que la instalación domiciliaria cuente con puesta a tierra, disyuntor diferencial e interruptor termomagnético.

Desde la cooperativa advirtieron que el incumplimiento de estas medidas puede afectar el derecho a reclamos por daños eléctricos.