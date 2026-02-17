ATEN adhiere al paro nacional contra la reforma laboral

La CGT confirmó ayer lunes la realización de un paro general de 24 horas, en rechazo a la iniciativa oficial.

El gremio docente ATEN anunció su adhesión al paro nacional convocado por la CGT y la CTA, en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional. La medida de fuerza está prevista para el jueves 19 de febrero y se realizará en coincidencia con el tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación.

Desde el sindicato informaron que la jornada incluirá paro y movilización. En la ciudad de Neuquén, la convocatoria es a las 11 de la mañana en el monumento a José de San Martín, donde ATEN marchará junto a otros sindicatos y organizaciones sociales.

Si bien la medida fue anunciada a nivel nacional para el jueves, trascendió que la CGT podría evaluar una postergación en caso de que el debate parlamentario se reprograme para la próxima semana. Hasta el momento, ATEN no informó si una eventual reprogramación impactaría en la adhesión provincial.

La CGT confirmó ayer lunes la realización de un paro general de 24 horas, en rechazo a la iniciativa oficial, en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno nacional y las centrales sindicales, que cuestionan el alcance y el impacto de la reforma sobre los derechos de los trabajadores.