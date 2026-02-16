Triste: descalificaron a dos equipos de la Copa José Rioseco por hechos de violencia

Fue entre un partido de categoría 2011, entre Rivadavia y Garufa

En esta edición de la Copa José Rioseco se sumó a la categoría 2011, que son adolescentes, para integrarlos también al fútbol comunitario.

En la noche de ayer, se disputaba el partido entre Rivadavia y Garufa, como parte del extenso cronograma de partidos de este torneo que es la fiesta del fútbol comunitario e infantil.

Por razones que no son relevantes y justifican nada, hubo golpes, insultos y peleas entre jugadores mientras que los técnicos de ambos equipos intentaron separar y evitar los enfrentamientos.

Como dice el reglamento de la Copa Rioseco, no se acepta ningún tipo de violencia. Y por ello se informó que los dos equipos quedan descalificados.

Desde Garufa, aseguran que fue un error no contratar árbitros para este partido y que solamente había jugadores de Rivadavia haciendo ese trabajo. “Por ahorrarse unos pesos y no contratar árbitros pasa esto”, dijo el técnico.

Además en uno de los videos, se puede observar a uno de los jueces de línea empujar a uno de los jugadores de Garufa.