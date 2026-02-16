Se realizó una reunión sobre la cobertura sanitaria para el Carnaval de Cutral Co y Plaza Huincul

se analizaron los planos del predio donde se realizará el evento y el personal de la secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo efectuó una recorrida por el lugar

La secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo participó de la primera reunión de coordinación convocada por el Municipio de Cutral Co para planificar la cobertura sanitaria del evento Fiesta Carnaval Cutral Co y Plaza Huincul, que se llevará a cabo el sábado 21 y domingo 22 de febrero, en el horario de 20:30 a 24:00.

Este carnaval marcará la primera edición organizada de manera conjunta entre los municipios de Cutral Co y Plaza Huincul, con el objetivo de fortalecer la integración regional y promover un evento popular de gran convocatoria para ambas comunidades.

La reunión se desarrolló en la Casa de la Historia y permitió comenzar a delinear el dispositivo preventivo y sanitario para una asistencia estimada en 20.000 personas, número que podría ser ampliamente superado durante las dos jornadas.

Durante el encuentro se trabajó sobre diversos aspectos centrales del operativo, entre ellos la cantidad y ubicación de los Puestos Médicos Avanzados (PMA), el equipamiento necesario para la cobertura sanitaria, la seguridad permanente de los puestos, el despliegue de ambulancias y el suministro eléctrico indispensable para el correcto funcionamiento del dispositivo.

Asimismo, se analizaron los planos del predio donde se realizará el evento y el personal de la secretaría efectuó una recorrida por el lugar, con el fin de reconocer el terreno y ajustar la planificación operativa a las condiciones reales del espacio.