Se completaron los cruces de la Copa Provincia y Alianza tiene rival

Y se confirmaron los otros tres cruces que restaban

En la jornada de ayer se jugaron los partidos de vuelta de la segunda fase de la Copa Provincial y se conocieron los cuatros equipos restantes para los octavos de final.

Alianza juega frente a Embajadores de Los Andes de San Martir luego de ganarle la serie a Unión Chos Malal por un global de 4 a 1.

Los otros cruces son los siguientes: San Patricio vs Manzano Amargo, Independiente vs Andacollo y Paragonia vs Sociedad Estudiantil.

Los cruces restantes que ya estaban confirmados eran Maronese vs Unión de Zapala, Centenario vs Río Grande, Petrolero vs Confluencia y Pacifico vs Esperanza de Rincón de los Sauces.

Los octavos de final comienzan el próximo fin de semana con los equipos de la A jugando de visitante y definiendo la serie como local el fin de semana del 1 de marzo.