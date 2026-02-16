Se completaron los cruces de la Copa Provincia y Alianza tiene rival

En la jornada de ayer se jugaron los partidos de vuelta de la segunda fase de la Copa Provincial y se conocieron los cuatros equipos restantes para los octavos de final.
Alianza juega frente a Embajadores de Los Andes de San Martir luego de ganarle la serie a Unión Chos Malal por un global de 4 a 1.
Los otros cruces son los siguientes: San Patricio vs Manzano Amargo, Independiente vs Andacollo y Paragonia vs Sociedad Estudiantil.
Los cruces restantes que ya estaban confirmados eran Maronese vs Unión de Zapala, Centenario vs Río Grande, Petrolero vs Confluencia y Pacifico vs Esperanza de Rincón de los Sauces.
Los octavos de final comienzan el próximo fin de semana con los equipos de la A jugando de visitante y definiendo la serie como local el fin de semana del 1 de marzo.