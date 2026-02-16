Plaza Huincul: entregaron certificados a egresados de capacitaciones en oficios

En mecánica de bicicletas, electricidad del automotor y albañilería.

La subsecretaría de Capacitación llevó adelante la entrega de certificados a los alumnos y alumnas que finalizaron las capacitaciones en mecánica de bicicletas, electricidad del automotor y albañilería.

Estas propuestas tuvieron como objetivo fortalecer las habilidades técnicas y promover la inserción laboral, brindando herramientas concretas para el desarrollo de oficios con salida laboral.

En particular, la capacitación en albañilería se desarrolló en el marco del programa Neuquén Emplea, una iniciativa orientada a ampliar las oportunidades de empleo y a acompañar la formación de mano de obra calificada en la provincia.