Plaza Huincul: chocó una moto con una camioneta y hubo un herido

La noche del domingo se registró un incidente vial en Azucena Maizani y la ruta provincial N° 17, a la altura del arco.
En el hecho participaron una camioneta y un motocicleta. Aunque se desconocen mayores detalles del hecho, se confirmó que la persona que iba a bordo de la moto, fue derivado al hospital de Complejidad Media.
En el lugar participó además del persoal sanitario, una dotación con seis voluntarios de la central N° 17 del cuartel de bomberos voluntarios de Plaza Huincul.
En el incidente actuó el personal de la división Tránsito de Plaza Huincul.