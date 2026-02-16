Inició una nueva formación docente sobre alfabetización en Neuquén

Con eje en la enseñanza de lengua y matemática.

Con eje en la enseñanza de lengua y matemática, comenzó en la ciudad capital la primera jornada del trayecto formativo “Más que Letras: Cruces, Diálogos y Prácticas Alfabetizadoras”, destinado a docentes de nivel Primario a cargo de tercer grado y a referentes de equipos directivos. La actividad se desarrolló en el auditorio del Consejo Provincial de Educación (CPE).

La propuesta, impulsada por la dirección General de Formación Docente, tiene como objetivo fortalecer los procesos de alfabetización en las escuelas neuquinas a partir de la reflexión sobre las prácticas de aula, la articulación entre los sistemas de representación de la lengua escrita y la numeración, y el abordaje específico de la didáctica de la Matemática y las prácticas del Lenguaje.

El trayecto formativo contará con un importante despliegue territorial, con jornadas presenciales previstas en distintas localidades de todas las regiones de la provincia, entre ellas Plottier, Centenario, Rincón de los Sauces, Aluminé, Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Cutral Co, Zapala, Chos Malal y Buta Ranquil, entre otras.

Durante el primer encuentro se generó un espacio de intercambio de experiencias y miradas docentes en relación con las prácticas alfabetizadoras en Matemática y Lengua. Posteriormente, el equipo técnico del CPE presentó herramientas y alternativas para ser incorporadas en las planificaciones, con la finalidad de que las y los participantes repliquen los contenidos trabajados con sus colegas durante las jornadas institucionales del ciclo lectivo.