Este es el pronóstico para este lunes en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se informó para este lunes de carnaval, se indica una jornada calurosa.
La temperatura máxima está anunciada en 35° Centígrados y la mínima será de 17°. El viento durante el día se presentará del sector noroeste a 24 kilómetros con ráfagas de 42. Hacia la noche rotará al oeste y se incrementarán las ráfagas: la velocidad constante será de 42 y las ráfagas de 55 kilómetros en la hora.
Se indica sol radiante en el día y para la noche parcialmente nublado. Para el martes, la temperatura máxima será de 29° y la mínima de 8° Centígrados.