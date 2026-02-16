Continúan abiertas las las inscripciones en CIART/FOBAM de Cutral Co

Destinados a adultos, niñas, niños y adolescentes.

El CIART/FOBAM abrió las inscripciones para el ciclo 2026 con una variada propuesta de talleres artísticos destinados a adultos, niñas, niños y adolescentes. La iniciativa busca promover la expresión creativa y el aprendizaje de distintas disciplinas plásticas y culturales en la comunidad.

La oferta de talleres incluye dibujo para adultos, grabado, pintura para adultos, cerámica, modelado, folklore para adultos y niños, y plástica para niños y adolescentes. Las actividades están pensadas tanto para quienes se inician como para quienes desean profundizar sus conocimientos artísticos.

Las personas interesadas pueden acercarse para obtener más información e inscribirse en Avenida Olascoaga 56, en la ciudad de Cutral Co. También se encuentra disponible el contacto telefónico 4861953 y las redes sociales @ciartnfoban, donde se brindan detalles sobre horarios, modalidades y requisitos.