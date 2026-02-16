CFP 26 (ex Mano de Obra) estará inscribiendo a partir del 23 de febrero

Todavía no se informaron los cursos pero si el día de la inscripción y que será para turno mañana y tarde

En la institución tradicionalmente se ofrecen cursos de soldador y carpintería, para ambos sexos, en forma gratuita, lo que genera mucha demanda.

A través de su cuenta oficial en Facebook, la institución anunció que abrirá la inscripción para ambos turnos el día 23 de febrero.

Todavía no se informó que cursos estarán disponibles pero si se estableció la fecha y que se anotará el mismo día tanto para turno mañana y tarde.

El año pasado también se dictó Construcción en Seco y Seguridad e Higiene en el Trabajo, además de Soldadura y Carpintería.