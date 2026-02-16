Buscan a un hombre de Plaza Huincul

Se lanzó la búsqueda después de la denuncia en la comisaría 6° de Plaza Huincul.

Desde la Policía se inició la búsqueda de un hombre que se lo vio por última vez en Plaza Huincul.

Según se indicó se trata de Leandro David Del Valle, de 35 años. Mide 1,70 metros de altura, tiene tez trigueña, cabello corto negro y ojos marrones. Tiene contextura física delgada y fue visto por última vez en la calle Benito Ortíz N° 1010 de Plaza Huincul.

Al momento de ausentarse vestía remera gis, pantalón azul, zapatos marrones. Se asuntó el 15 de febrero a las 19.

La denuncia se radicó en la comisaría 6° y toma intervención en la fiscalía Única de la II Circunscripción de Cutral Co.

Ante cualquier información se pueden comunicar al 4963186 o ante cualquier dependencia policial.