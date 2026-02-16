Bomberos de Plaza Huincul realizaron simulacro para fortalecer técnicas de intervención

Este fin de semana utilizaron el simulador de incendios para capacitarse

Durante el fin de semana, los bomberos voluntarios de Plaza Huincul realizaron una capacitación interna en el simulador de incendios que tiene la institución.

Esta actividad se realizó el 14 de febrero con dos objetivos, fortalecer habilidades y perfeccionar técnicas de intervención.

Durante la jornada, pusieron a prueba sus conocimientos, el trabajo en equipo y la toma de decisiones en escenarios controlados que simulan situaciones reales.

“La formación constante es clave para brindar un servicio cada vez más profesional y seguro a nuestra comunidad”, dijeron desde la asociación a la vez que felicitaron “a cada uno de nuestros voluntarios por el compromiso y la vocación que demuestran en cada entrenamiento”.