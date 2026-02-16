Anunciaron la construcción del Neuquén Arena

Mariano Gaido, anunció la construcción de, un complejo multipropósito que será desarrollado con inversiones privadas

El intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido, anunció la construcción del Neuquén Arena, un complejo multipropósito que será desarrollado con inversiones privadas y que apunta a ordenar la infraestructura destinada a eventos masivos en la capital provincial.

El anuncio fue realizado ayer 15 de febrero durante la apertura del período de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante. Según explicó el jefe comunal, el proyecto se enmarca dentro de un plan integral de desarrollo urbano, al que definió como “el año de la transformación histórica”, orientado a consolidar a Neuquén como una ciudad moderna y con infraestructura acorde a su crecimiento demográfico y económico.

El Neuquén Arena buscará dar respuesta a la creciente demanda de espacios adecuados para la realización de espectáculos culturales, deportivos, ferias, exposiciones y eventos corporativos, en una ciudad que se ha convertido en el principal centro logístico y administrativo del desarrollo de Vaca Muerta.