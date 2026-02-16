Abren inscripciones para un curso inicial de fotografía en Plaza Huincul

La propuesta está destinada a personas a partir de los 13 años, que cuenten con cámara réflex o mirrorless.

A partir del próximo 2 de marzo, se dictará en Plaza Huincul el Curso Inicial de Fotografía para Principiantes, una propuesta formativa orientada a quienes deseen dar sus primeros pasos en el mundo de la imagen, combinando contenidos teóricos y prácticos.

El curso estará a cargo de la profesora Vanesa García y se desarrollará los lunes de 18 a 19 horas, en la sede del barrio Soufal, ofreciendo un espacio accesible para aprender y perfeccionar habilidades fotográficas.

Durante la cursada, los y las participantes abordarán contenidos vinculados al manejo de la cámara, técnicas fotográficas, composición y edición, con el objetivo de adquirir herramientas básicas para capturar imágenes de calidad y desarrollar una mirada creativa.

La propuesta está destinada a personas a partir de los 13 años, que cuenten con cámara réflex o mirrorless. Al finalizar el curso, se entregarán certificados de participación y se realizará una exposición de los trabajos producidos.

Desde la organización destacaron que los cupos son limitados, por lo que se recomienda realizar la inscripción con anticipación. Para mayor información e inscripciones, las personas interesadas pueden comunicarse vía WhatsApp al 299 413 3823.