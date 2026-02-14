El adolescente baleado está estable pero grave, lucha internado en Neuquén capital

Los primeros indicios apuntan a que el autor también es un adolescente menor de edad

La investigación policial avanza en estas primeras horas para establecer cómo fueron las circunstancias en las que terminó baleado el adolescente.

Mientras personas allegadas y su familia piden cadena de oración para el joven que está en estado crítico. Afortunadamente y tras el momento más difícil, lo pudieron estabilizar pero todavía corre peligro de perder la vida.

El fiscal Gastón Liotard no dio precisiones sobre la investigación aunque indicó que hay indicios de que el autor del disparo sería otro menor de edad, lo que no hace más que amplicar la tragedia porque dos vidas adolescentes quedarían marcadas por la violencia.

Está claro que el incidente ocurrió en el barrio Belgrano, que los involucrados son adolescentes del ambiente delictivo o, al menos, inmersos en situaciones cotidianas de violencia y con acceso a armas de fuego.

En caso de confirmarse que el autor es menor de edad, habrá diferencia en el abordaje penal respecto a la responsabilidad si es mayor o menor de 16 años. Si el adolescente que disparó tiene menos de 16 años podría considerarse que es inimputable, si es mayor, entonces deberá enfrentar un proceso judicial pero diferente al de una persona adulta.