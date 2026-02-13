Cutral Co: balearon a un adolescente y se encuentra en estado crítico

Un adolescente se encuentra en estado crítico luego de recibir un disparo en el barrio Belgrano de Cutral Co en la tarde de hoy. Se dispuso su derivación al hospital Castro Rendón de Neuquén.
En el lugar se llevan adelante las primeras diligencias. El fiscal jefe Gastón Liotard confirmó el hecho que se suscitó en la tarde de hoy en esta barriada, por lo que la investigación está en la etapa inicial sin que se brindaran detalles sobre lo ocurrido.
El personal policial está abocado a relevar los primeros datos para avanzar en el esclarecimiento del hecho.