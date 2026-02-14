Diputada Hermosilla recorrió los clubes de Cutral Co y Huincul que recibieron aportes provinciales

Recorrió los clubes de Cutral Co y Plaza Huincul que hicieron obras con el programa de apoyo a clubes neuquinos durante 2025

La diputada de Comunidad, Yamila Hermosilla, representa a Cutral Co y Plaza Huincul en la Legislatura provincial.

En ese rol, recorrió los clubes de Cutral Co y Plaza Huincul que hicieron obras con el programa de apoyo a clubes neuquinos durante 2025. En este año, 2026, ya está abierta la postulación para más fondos, tras un acuerdo con PAE.

En sus redes sociales, la diputada contó que hizo una recorrida “por clubes de Cutral Co y Plaza Huincul que están creciendo gracias a la fuerte inversión provincial”. Y recordó que Alianza y Rivadavia incorporaron obras por 100 millones de pesos.

También estuvo por Dinos Rugby, Perfora y Huincul Hockey, “que recibieron 150 millones para fortalecer su infraestructura”.

“Junto a Marita Villone, secretaria de Deporte de la provincia, seguimos en territorio, acompañando a cada institución y apostando al deporte como motor de desarrollo para toda la comarca”, detalló.