Diputada Hermosilla recorrió los clubes de Cutral Co y Huincul que recibieron aportes provinciales

Recorrió los clubes de Cutral Co y Plaza Huincul que hicieron obras con el programa de apoyo a clubes neuquinos durante 2025

La diputada de Comunidad, Yamila Hermosilla, representa a Cutral Co y Plaza Huincul en la Legislatura provincial.

En ese rol, recorrió los clubes de Cutral Co y Plaza Huincul que hicieron obras con el programa de apoyo a clubes neuquinos durante 2025. En este año, 2026, ya está abierta la postulación para más fondos, tras un acuerdo con PAE.

Neuquén y PAE lanzan programa para fortalecer a clubes neuquinos

En sus redes sociales, la diputada contó que hizo una recorrida “por clubes de Cutral Co y Plaza Huincul que están creciendo gracias a la fuerte inversión provincial”. Y recordó que Alianza y Rivadavia incorporaron obras por 100 millones de pesos.

También estuvo por Dinos Rugby, Perfora y Huincul Hockey, “que recibieron 150 millones para fortalecer su infraestructura”.

“Junto a Marita Villone, secretaria de Deporte de la provincia, seguimos en territorio, acompañando a cada institución y apostando al deporte como motor de desarrollo para toda la comarca”, detalló.