Neuquén y PAE lanzan programa para fortalecer a clubes neuquinos

La convocatoria fue lanzada por tercer año. Está orientado a clubes deportivos de toda la provincia.

Está en marcha el programa de Fortalecimiento de Clubes Neuquinos, impulsado de forma conjunta entre el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura y la empresa Pan American Energy (PAE).

Las inscripciones para la cohorte 2026 están abiertas. La iniciativa propone fortalecer y potenciar la función deportiva y social de las instituciones, para ampliar oportunidades y mejorar la calidad de vida de las personas.

El acto de presentación se realizó en Ciudad Deportiva, contó con la participación de la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz; el referente de Relaciones Institucionales de PAE, Nicolás Fernández Arroyo; la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone; el subsecretario de Deportes, Ignacio Russo y Angélica Giacchetta, también por la empresa PAE.

Las inscripciones se extenderán hasta el miércoles 25

En la oportunidad, Codematz destacó que “ya es el tercer año del Programa de Fortalecimiento de Clubes que venimos trabajando junto a PAE, estamos muy contentos de poder lanzar esta nueva convocatoria de una propuesta que fortalece tanto a dirigentes como a entrenadores de los diferentes clubes que tenemos en la provincia”.

Indicó además que “la idea es llegar a las 7 regiones de la provincia, ya en las dos ediciones anteriores pudimos acercar este programa de formación a 45 clubes en 18 localidades”.

Por su parte, Fernández Arroyo resaltó que “los clubes neuquinos son espacios fundamentales de encuentro, inclusión y desarrollo comunitario. Con esta nueva convocatoria del programa queremos seguir impulsando su fortalecimiento institucional y acompañar su crecimiento como instituciones de contención social”.

El programa

A lo largo de dos años, el programa, que es gratuito, acompaña a los referentes de los clubes en el fortalecimiento de su gestión interna y de su oferta deportiva a través de dos líneas de trabajo: una dirigida a los equipos de conducción (comisión directiva), y otra a los equipos de coordinación deportiva (entrenadores, preparadores físicos, ayudantes, coordinadores, etc.).

Durante la formación se llevan a cabo jornadas presenciales de capacitación en las que participan todos los clubes de la Cohorte y encuentros virtuales de seguimiento y acompañamiento.

Pueden inscribirse todos los clubes de Neuquén que tengan personería jurídica y que estén interesados en participar de una experiencia formativa profunda y situada.

La selección de los clubes que integrarán la cohorte 2026 se definirá de acuerdo a la distribución territorial y la representatividad: en función de estos criterios, se completará el cupo de 30 clubes según orden de inscripción.

Las instituciones interesadas en formar parte de la cohorte 2026 deberán completar el formulario de inscripción https://forms.gle/R8qMcUFrHueeRwfT7 . Para más información y consultas, comunicarse al correo electrónico pica.clubes@gmail.com

Contenidos

La línea de trabajo “Fortalecimiento de la gestión institucional”, capacita y acompaña a la dirigencia de los clubes en distintas temáticas: dimensiones de la gestión; plan de la mejora institucional; financiamiento y sostenibilidad económica y derechos humanos, inclusión y diversidad.

En tanto que “Formación de formadores”, brinda experiencias formativas en aspectos, técnicos, tácticos y físicos, dirigidas a entrenadores que conducen la práctica deportiva. Se abordan contenidos sobre construcción de la carrera; cerebro deportivo; entrenamiento de la fuerza; medicina deportiva y coaching.

Se destacó que la participación de los clubes les permitirá acceder a contenidos y herramientas de gestión para diseñar e implementar mejoras; el intercambio de experiencias ricas y valiosas con distintos clubes neuquinos; la utilización en campo de las herramientas incorporadas; la profesionalización de los equipos directivos y técnicos y la incorporación a una Red de Clubes provincial.