Socios de Alianza solicitan mesa de diálogo ante la Inspección de Personas Jurídicas

Para "defender al club"

Un grupo de socios activos del Club Social y Deportivo Alianza presentó una carta abierta dirigida a la comisión directiva con el fin de establecer una mesa de diálogo urgente. La iniciativa busca ajustar la gestión actual a los marcos del Estatuto y la legalidad vigente.

De acuerdo con el documento, la situación institucional de la entidad ya fue notificada a la Inspección Provincial de Personas Jurídicas. Los firmantes plantean la necesidad de resolver los conflictos internos mediante el diálogo antes de que se tomen medidas que afecten el funcionamiento normal del club.

Entre los puntos principales que los socios exigen tratar se encuentran:

La aclaración sobre el vencimiento de los mandatos de las autoridades actuales.

de las autoridades actuales. La convocatoria inmediata a una Asamblea de socios y la definición de un cronograma para la normalización de cargos.

y la definición de un cronograma para la normalización de cargos. La presentación de un informe administrativo y económico actualizado , junto con el respaldo documental de las contrataciones y decisiones tomadas recientemente.

, junto con el respaldo documental de las contrataciones y decisiones tomadas recientemente. La revisión de la situación de las categorías de socios y el cumplimiento de sus derechos estatutarios.

El grupo de asociados manifestó que su objetivo es garantizar la transparencia y el acceso a la información institucional. Finalmente, el comunicado solicita a la dirigencia que informe a la brevedad la fecha y modalidad de la reunión propuesta para abordar estos temas.

Información redactada con la utilización parcial de IA