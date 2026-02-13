Se realizó la audiencia pública por una planta de tratamiento de gas en Sierra Chata

No es vinculante. Se desarrolló en Añelo.

El proyecto de construcción de una planta de tratamiento de gas -PTG- en el área de concesión Sierra Chata debe tener una audiencia pública. Sin embargo, su resultado no es vinculante.

Esta instancia se cumplió en Añelo el pasado jueves. La realización de la audiencia estuvo a cargo del gobierno provincial y el proyecto es de la empresa Pampa Energía SA.

Se informó que el proyecto consiste en la construcción de una Planta de Tratamiento de Gas (PTG) destinada al desarrollo del Área de Concesión Sierra Chata.

En el estudio de Impacto Ambiental presentado se detallan las características técnicas de la obra y las medidas de mitigación previstas, que contemplan la implementación de un plan de gestión ambiental orientado a prevenir, mitigar y monitorear los posibles impactos derivados de la actividad.

La audiencia pública tuvo carácter público y no vinculante, conforme a lo establecido por el artículo 31 de la Ley Provincial N.º 1875 y en el marco del procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto por la normativa provincial vigente.

Se indicó que las opiniones, observaciones y consultas formuladas durante la jornada no fueron sometidas a votación, pero constituyen un insumo relevante que será evaluado técnicamente por la autoridad de aplicación e incorporado al expediente EX-2025-03769441- -NEU-SARN#MTUR.

Este tipo de instancias forman parte de los mecanismos institucionales que garantizan el acceso a la información ambiental, la participación ciudadana y la transparencia de los procesos administrativos.

La evaluación de los proyectos se realiza a partir de criterios técnicos, normativos y sociales, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los estándares ambientales vigentes en la provincia.

Durante la audiencia, la empresa proponente participó a través de representantes con facultades suficientes para exponer el estudio de impacto ambiental y brindar las explicaciones técnicas y legales correspondientes, respondiendo a las consultas realizadas por los asistentes, en cumplimiento de los requisitos establecidos para este tipo de procedimientos participativos.

Por otra parte, la Provincia reafiró así su compromiso con una gestión ambiental basada en la evaluación técnica rigurosa, la participación pública y el respeto a la normativa vigente.