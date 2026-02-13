Reforma laboral: senadores neuquinos aprobaron el proyecto ¿qué va a cambiar?

Aquí una lista con siete puntos principales, para que te enteres en dos minutos

El Senado dio media sanción al proyecto de ley de Reforma Laboral. Con 42 votos a favor y 30 en contra, ahora pasará a Diputados. Si el gobierno nacional consigue la aprobación en la Cámara de Diputados de la nueva ley laboral, estos puntos van a cambiar para los empleados en relación de dependencia.

Puntos principales

La indemnización no va a contabilizar el aguinaldo, las vacaciones ni los premios. El monto final va a ser más bajo

Se va a crear un fondo mensual para que las empresas puedan pagar las indemnizaciones llegado el momento, que lo va a manejar una empresa del mercado financiero. Es polémico, la idea es que la empresa pyme o gran empresa que vaya a despedir un trabajador y trabajadora tenga los fondos y no que quiebre y ya no pague. Pero el dinero no estará en poder las empresas ni del trabajador sino de un tercero

Las vacaciones no pueden ser menos de 7 días, salvo un acuerdo con el empleador. Es decir, no se puede pedir 2 días a cargo de licencia por una situación particular. Y cada tres años, esa licencia debe coincidir con las vacaciones escolares

En caso de accidente o enfermedad no relacionados con el trabajo, cobrás la mitad del sueldo si no tenés personas a cargo por el término de 3 meses, luego te puede despedir. Y el 75% si tenés alguien a cargo, por seis meses, luego te pueden despedir.

La jornada laboral puede pasar de 8 a 12 horas, con un descanso obligatorio de 12 horas. Se incorporan los contratos a tiempo parcial y en vez de pagar horas extra, se crea un “banco de horas”

Se amplía el listado de sectores considerados esenciales, donde no se podrá prestar menos del 75% del servicio en caso de huelga. A los ya previstos salud, agua potable, energía eléctrica, gas y control del tráfico aéreo se suman telecomunicaciones, aeronáutica, comercio, servicios portuarios, aduaneros y migratorios y educación , con excepción de las universidades. Las fuerzas de seguridad deberán garantizar el 100 % de su prestación.

se suman , con excepción de las universidades. Las fuerzas de seguridad deberán garantizar el 100 % de su prestación. Se podrán hacer asambleas en los lugares de trabajo solamente con autorización del empleador

Se mantiene el aporte a los gremios y a las obras sociales

Senadores neuquinos apoyaron la reforma

La reforma laboral contó con los votos afirmativos de Pablo Cervi y Nadia Márquez de La Libertad Avanza y de Julieta Corroza de La Neuquinidad.

Corroza dijo que votó en general pero que no apoyó algunos cambios. Dejó en claro que el acompañamiento a las transformaciones no implica alineamiento ciego y reafirmó una identidad política que tiene receta propia. “Tenemos un incentivo claro el empleo primero tiene que ser para los neuquinos”, aseguró. Y no acompañó dos temas a los que consideró sensibles “el banco de horas” y “el componente remunerativo”.

Corroza se diferenció del oficialismo partiendo de la base de una experiencia que le ha permitido al gobierno de Figueroa articular fuerzas y construir consensos entre sindicatos y empresas, con particularidades distintas (petroleros privados, construcción, comercio y el propio sector estatal).

Tanto la senadora Nadia Márquez como el senador Pablo Cervi coincidieron en que el sistema actual se encuentra “agotado” y que los cambios son fundamentales para el desarrollo regional, especialmente en sectores estratégicos como la energía.

Márquez, explicó que el objetivo principal es eliminar el “miedo a contratar” que hoy impera en el sector privado. “Estamos dándole herramientas a quienes quieren trabajar y a quienes quieren dar trabajo. No se trata de quitar derechos, sino de terminar con la industria del juicio que funde empresas y deja a los trabajadores en la calle”, afirmó tras la votación.

“Acompañar al presidente, Javier Milei, en esta transformación es cumplir con el mandato de los argentinos que votaron por una Argentina distinta. No se trata solo de leyes, sino de devolverle la libertad a quienes producen. Consolidar este camino en el Congreso es la única garantía para que las reformas estructurales se conviertan en la base de un país próspero y dejen de ser solo una promesa”, destacó la senadora neuquina.

Por su parte, Pablo Cervi afirmó que la Modernización Laboral es “un paso clave para devolver previsibilidad al mundo del trabajo y generar las condiciones que necesita la Argentina para crear empleo formal”. Cervi destacó que el proyecto forma parte del compromiso que asumió el presidente Javier Milei con la ciudadanía. “El nuevo Congreso empieza a saldar una deuda histórica con millones de argentinos que quedaron afuera del sistema laboral. Es un día histórico para quienes quieren trabajar, invertir y progresar en nuestro país”,