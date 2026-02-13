“El amor también es cuidarse”: agentes sanitarios harán test de VIH y sífilis en Cutral Co

Estarán desde las 10 hasta las 13 en la plaza San Martín de Cutral Co

Este viernes 13, desde las 10 y hasta las 13, las y los agentes sanitarios que se desempeñan en el hospital de Complejidad Media se instalarán en la plaza San Martín de Cutral Co.

En esta ocasión, bajo el lema “El amor también es cuidarse” en conmemoración al festejo de San Valentín, se realizarán testeos de VIH y de sífilis. Además, estarán agentes de los sectores de kinesiología, del Banco de Leche y de Ciaps.

Por esta razón invitan a la comunidad a participar de la jornada de promoción y prevención. Habrá vacunación para adultos; control de signos vitales; control de glucemia; testeos preventivos; stand saludable (CIAPS); Banco de Leche Humana; plantel de actividades de Prevención; servicio de kinesiología;

de Epidemiologia.

“Acercate a compartir un espacio de información, cuidado y acompañamiento”, se informó.