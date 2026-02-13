Cutral Co: acordaron nuevo beneficio para los futuros jubilados municipales

Se firmó un convenio entre el Ejecutivo y ATE.

Esta mañana se llevó adelante la firma de un acta acuerdo entre el Ejecutivo municipal y el gremio Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que establece un nuevo beneficio para los trabajadores y trabajadoras que accedan a la jubilación. Fue en el municipalidad de Cutral Co.

En el acuerdo se estableció la creación de un beneficio económico para las y los empleados municipales que se jubilen. Consiste en el pago de una suma única equivalente a cinco (5) sueldos básicos de la categoría FUA, sin contemplar la antigüedad, como reconocimiento a los años de servicio en la administración municipal.

El intendente Ramón Rioseco expresó que “representa una reivindicación a tantos años de esfuerzo, sin perjuicio de la antigüedad que tengan dentro del municipio”. “Es muy importante seguir trabajando en conjunto con el gremio, en una Argentina donde se intenta modernizar el trabajo a través del ajuste, perjudicando a los trabajadores”.

Rioseco se refirió al acuerdo sobre asignaciones familiares y explicó que “realizamos una recomposición del 70% y además incorporamos que cada seis meses se va a ajustar por IPC”.

Por su parte, desde el gremio, Juan Antío destacó que “acordamos con el Ejecutivo municipal elevar este beneficio a cinco básicos FUA, sin tener en cuenta la antigüedad dentro del municipio”.

Del encuentro participaron el intendente Rioseco, el jefe de Gabinete y Gobierno Walter Mardones, el secretario general de la junta interna de ATE, Juan Antío, el representante local José Navarrete, la referente municipal Mónica Saavedra y el secretario gremial, Javier Navarro.