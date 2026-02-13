Comenzó la Liga Municipal de Verano de Newcom en Cutral Co

El pasado martes se puso en marcha la Liga Municipal de Verano de Newcom en las instalaciones del Anexo del Gimnasio Municipal. El certamen, organizado por la Subsecretaría de Deporte y Juventud de la municipalidad de Cutral Co, reúne a representantes de la localidad y de Plaza Huincul.
La competencia cuenta con las siguientes categorías y modalidades:
- Mixtas (+50 y +60 años): Participan 11 equipos bajo el sistema de “todos contra todos”.
- Femenina (Categoría única): Compiten 7 equipos, también en formato de “todos contra todos”.
El cronograma de encuentros establece que la actividad inicia diariamente a las 19:00 horas. Los días martes y jueves se disputan los partidos de las categorías Mixtas, mientras que los miércoles se desarrollan los juegos de la rama femenina.
Juan Pablo Churrarín, subsecretario de Deporte y Juventud, señaló que la propuesta busca fomentar la salud y la actividad física en los adultos mayores. El funcionario destacó la coordinación de Sergio Sauco en la organización del evento y el rol central de los participantes en esta iniciativa de integración regional.