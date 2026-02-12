YPF, Eni y XRG firmaron un acuerdo clave para avanzar con el proyecto Argentina LNG

El proyecto contempla una capacidad de producción de 12 millones de toneladas anuales (MTPA)

YPF, Eni y XRG anunciaron la firma del Acuerdo de Desarrollo Conjunto (Joint Development Agreement – JDA), de carácter vinculante, para avanzar en el proyecto Argentina LNG, una iniciativa estratégica orientada a la producción y exportación de gas natural licuado (GNL) a gran escala.

El acuerdo representa un paso decisivo en el camino hacia la Decisión Final de Inversión (FID), prevista para la segunda mitad de 2026, y busca consolidar el aprovechamiento del potencial de Vaca Muerta, posicionando a la Argentina como proveedor relevante de GNL en el mercado internacional.

El proyecto Argentina LNG contempla una capacidad de producción de 12 millones de toneladas anuales (MTPA), mediante la operación de dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG), cada una con una capacidad de 6 MTPA. Se trata de un desarrollo integrado que abarca las etapas de producción, procesamiento, transporte y exportación del gas.

Con la firma del JDA, las empresas acordaron un plan de trabajo que permitirá avanzar en la próxima etapa de desarrollo, que incluye la Ingeniería Básica (Front-End Engineering Design – FEED) y otras actividades asociadas, como tareas de ingeniería, estructuración técnica, además de los principales frentes comerciales y de financiamiento.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, señaló que el acuerdo formaliza la incorporación de XRG al proyecto que la compañía venía desarrollando junto con Eni, y destacó que la participación de socios internacionales de primer nivel fortalece la proyección global de Argentina LNG.

Por su parte, Guido Brusco, Chief Operating Officer de Global Natural Resources de Eni, afirmó que el proyecto se posiciona como una de las oportunidades más relevantes del escenario global del gas, respaldado por liderazgo tecnológico y una visión estratégica de largo plazo.

En tanto, Mohamed Al Aryani, presidente de International Gas de XRG, remarcó que el acuerdo marca un hito en el desarrollo del proyecto y destacó la ambición compartida de avanzar en una iniciativa de GNL de gran escala que contribuya a un suministro energético confiable y flexible para los mercados internacionales.