Torneo Relámpago: una prueba piloto para fortalecer el fútbol comunitario en la comarca

El torneo contará con seis equipos de la zona, muchos de ellos integrados por jugadores que participan habitualmente en el fútbol comunitario.

El fin de semana, sábado 21 y domingo 22 de febrero, se desarrollará en Cutral Co un Torneo Relámpago de fútbol barrial, una iniciativa que busca promover el deporte comunitario y generar espacios de participación para equipos de la ciudad. La competencia se disputará en la cancha del Super 8 y contará con la participación de seis equipos locales.

La propuesta surgió a partir del trabajo territorial que realiza Nicolás Cabrera, integrante del bloque Frente de la Participación Neuquina, junto al concejal Fernando Dorushenko, y fue pensada como una experiencia piloto para comenzar a articular acciones dentro del fútbol barrial.

“Esto surgió a partir de una inquietud que yo planteé. Trabajo con el concejal Dorushenko en Plaza Huincul y propuse hacer algo deportivo, un torneo, y a partir de eso nació esta idea de trabajar con los equipos barriales”, explicó Cabrera.

El torneo contará con seis equipos de la zona, muchos de ellos integrados por jugadores que participan habitualmente en el fútbol comunitario. “Yo juego mucho al fútbol acá en la zona y conozco a los equipos, a los chicos y a los delegados. Eso facilitó poder convocarlos y armar esta prueba piloto”, señaló.

Gracias al vínculo con el área de Deportes de Cutral Co, se logró gestionar el uso de la cancha para ambas jornadas. “Consultamos con Deporte de Cutral Co, tenemos contacto y nos conocemos, y nos dieron la posibilidad de usar la cancha del Super 8 para el sábado y el domingo”, indicó Cabrera.

Los equipos participantes serán La Roma, Peña de Vélez Sarsfield, Los Livianos, Viejas Glorias, El Tomba y Q’ Lokura, divididos en dos grupos de tres equipos cada uno. La fase de grupos se jugará el sábado desde las 17 hasta las 23 horas, mientras que el domingo se disputarán las semifinales y la final.

“Es un torneo rápido: el sábado se juegan todos los partidos de la fase de grupos y el domingo las semifinales y la final. La idea es probar, organizarnos y ver cómo funciona”, explicó el organizador.

En cuanto al acompañamiento institucional, Cabrera destacó el aporte del concejal Dorushenko: “Fernando va a donar las pelotas y los trofeos, y además el primer puesto se va a llevar un costillar, que se costea con ferias y eventos que venimos organizando desde el año pasado”.

Finalmente, remarcó el espíritu de la iniciativa: “ Hay muchos equipos y muchos torneos, y creemos que es importante acompañar ese movimiento desde lo social y lo deportivo”.